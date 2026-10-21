北京呼吁美国反对台湾独立——《南华早报》

在中国北京，国务院台湾事务办公室主任宋涛会见了由美国外交政策全国委员会（NCAFP）主席兼首席执行官苏珊·M·埃利奥特率领的代表团。谈判期间，这名中国官员呼吁美方反对台湾独立，并以最大谨慎态度处理台湾问题，《南华早报》报道。

北京的立场

据国务院台湾事务办公室消息，宋涛提及中国国家主席习近平近期与美国领导层举行的峰会。他表示，中国坚定维护国家主权和领土完整。

宋涛还表示，北京将继续扩大跨越台湾海峡的经济和文化交流，以深化融合发展。同时，他表示将坚决反对外部干涉和分裂活动。

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美国代表团的声明

苏珊·M·埃利奥特代表代表团强调，在国际局势不稳定的情况下，有必要维持美中之间密切的沟通渠道。她表示，台湾海峡两岸之间的交流和融合发展有助于该地区的和平与稳定。

这名NCAFP代表表示，该组织将继续寻求发挥调解作用，促进两岸关系和平发展，以及华盛顿与北京之间建设性的战略稳定。

北京认为台湾是中国的一部分，并表示如有必要可通过武力实现统一。包括美国在内的大多数国家不承认台湾为独立国家；同时，华盛顿反对以武力夺取该岛，并承诺向其提供武器。该报指出，此次会晤是Track 1.5形式接触的延续，尽管国务院台湾事务办公室与美国团体之间的会谈并不频繁。

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