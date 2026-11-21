在美国，来自加利福尼亚州的民主党众议员南希·佩洛西计划于2027年1月离开国会。她谈到了政治生涯对其家庭的影响。她在采访中表示，自己被塑造成了一名“反派”。《国会山报》对此进行了报道。

女性在政界面临的压力

佩洛西表示，政界总是试图塑造一个“反派”，她还提到了女性面临的困难。她说，针对女性会传播虚假叙事，指责她们过度开支，并以“可笑”的方式描绘她们。

她补充说，尽管政界女性人数有所增加，这对她们而言仍然是一项挑战。佩洛西曾两度领导众议院，也是美国历史上唯一担任过议长的女性。民主党在2006年中期选举中获胜后，她成为首位担任美国众议院议长的女性。在此之前，她自2003年起领导众议院民主党人。

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枪支问题上的未竟之业

11月初，佩洛西宣布将在本届任期结束后离开国会。她在向选民发表的视频讲话中称，明年将是她作为他们的代表服务的最后一年。

在评价自己的工作时，佩洛西将打击枪支暴力称为“未竟之业”。她指出，目前有一项两党公共安全法案，但她认为，在购买枪支前需要进行背景审查。佩洛西还表示，美国人支持这类审查，但国会共和党人不支持。

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