在美国，前副总统迈克·彭斯表示，共和党需要回归公共服务的“高标准”。他将此与总统唐纳德·特朗普的政府有关联，称该政府存在“腐败氛围”。彭斯在NBC News的《Meet the Press》节目中作出这一表态，《独立报》报道。

选民的看法

彭斯指出，美国人对有关政府官员、其家庭成员以及美国第一家庭的报道感到担忧。根据他的说法，选民对特朗普及其家人在他担任总统期间变得更加富有的可能性持负面看法。同时，这位前副总统并未直接表示总统实施了非法或不道德的行为。

彭斯提到，特朗普的财富在过去一年中因加密货币交易增加了逾14亿美元。白宫否认总统利用其职务获利，并强调其企业已转交由特朗普的儿子们管理的信托基金。政府还称特朗普是一名成功的投资者。

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呼吁共和党人

这位前副总统表示，他在全国各地出行期间，听到支持者认为2016年“清理沼泽”的承诺尚未兑现。他认为，该党不仅必须回归保守主义原则，还必须恢复对官员的高标准。

彭斯还不同意现任副总统J.D.万斯的看法，后者将共和党在中期选举中的失败与伊朗战争联系起来。彭斯认为，共和党并非因战争而输掉选举：他认为，行动“Epic Fury”在开始五周后被终止，使部分选民感到疏远。

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