伦马克退休人士拥有超过1万株多肉植物——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚河地地区的伦马克，退休人士伊恩·安德鲁斯拥有超过1万株多肉植物。据澳大利亚广播公司新闻报道，他为期五年的植物繁殖计划已变成了一种爱好。

退休后的花园

安德鲁斯表示，他一直对植物感兴趣，但只有在结束工作后才能全身心投入园艺。他认为自己的花园是一个休息的地方。此前，他是一名个体经营者：他25年前创办的业务经常要求他每周工作七天。

安德鲁斯说，澳大利亚冬季寒冷潮湿、夏季较为干燥的气候有利于许多多肉植物科的生长。他还指出，河地地区的土壤和气候与南部非洲的条件相似，许多此类植物原产于那里。

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养护与需求

这位园丁建议不要一直将多肉植物放在室内：如果一株植物在家中放了一周，可以将其移到室外约一个月。他说，多肉植物更容易照料，也更不挑剔。有时，主人不在时它们可能看起来更好，因为它们有时间变干。

新南威尔士州及澳大利亚首都领地绿植行业协会（Greenlife Industry NSW & ACT）首席执行官迈克·梅吉根表示，澳大利亚的植物销售额超过30亿澳元。他将过去十年多肉植物需求的增长与居住条件的变化联系起来：越来越多人居住在公寓中，并在阳台或房间里种植植物。他说，年轻买家也支撑了需求，而在线购买植物正变得越来越普遍。

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