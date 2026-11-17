美国五角大楼连续第九年未能在年度审计后获得无保留审计意见。审计覆盖了4.9万亿美元资产和5.2万亿美元负债，Breaking Defense报道。

审计结果

与此同时，美国国防部获得了12份无保留审计意见，比一年前多一份。在去年获得此类意见的11个机构之外，新增了符合Medicare资格的退休人员医疗保健基金。

该部门预计，到2027年2月，海军周转基金、国防信息系统局普通基金、国防情报局和国家地理空间情报局也将获得无保留审计意见。五角大楼评估称，届时无保留审计意见将覆盖56%的资产和超过90%的负债。

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到2028年的计划

五角大楼财务总监朱尔斯·赫斯特表示，关键变化是新的审计战略。该战略规定将单独财务报表的数量从25份减少至8份，并聘请外部审计人员。

在2027财年，五角大楼计划为国防部周转基金、美国运输司令部，以及空军、陆军和海军周转基金和数个较小的国防机构取得无保留审计意见。在2028财年，该部门计划重点审计国防部普通基金，该基金整合了其余组成部分。赫斯特还预计，海军将在2027财年就其普通基金获得无保留审计意见，这应有助于支持五角大楼在2028年让整个部门获得无保留审计意见的目标。

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