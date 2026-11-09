五角大楼无法追踪逾1.7万件F-35零部件——Breaking Defense

在美国，F-35战斗机项目办公室无法可靠追踪数千件正在接受维护或维修的备件。截至2026年3月，该项目的核算系统缺少超过1.7万件F-35“闪电II”组件的数据，其估计价值为13亿美元。若计入缺失的价值信息及采购零部件的其他成本，这一金额可能达到25亿美元。

据美国政府问责局的一份报告，Breaking Defense报道。审计人员指出，如果财产核算系统中没有准确数据和适当的盘点程序，美国国防部将无法获得维持战备状态和可靠财务报告所需的信息。

承包商数据不完整

该问题尤其与承包商不完整的核算数据有关，这些数据未被定期整合到项目物流系统中。Enterprise Logistics Management System系统能够实时记录库存变化，但它不与洛克希德·马丁和普惠公司的财产管理系统交互。美国政府问责局早在2022年就曾报告这一问题；截至2026年8月，该问题尚未得到解决。

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项目办公室定期从承包商处接收数据。对于共享备件池，此类提交每季度进行一次，因此部分核算记录可能已过时超过三个月。同时，该办公室没有在将这些信息录入系统前核实其准确性的程序。在2025年12月的提交中，只有29%的记录包含序列号，43%的记录包含国家库存编号。一些零部件标示的价格为一美分或更低，审计人员认为这可能表明数据存在错误。

库存核查将持续至2027年

自2020财年以来，项目办公室已至少花费1700万美元进行盘点，但最近一次核查未能完全确认零部件的实物存在，也未能完全确认记录与实际库存相符。美国政府问责局在2023年还曾报告，主承包商在2018年5月至2022年10月期间丢失了超过100万件F-35零部件，价值超过8500万美元。

美国国防部同意审计人员提出的全部四项建议，其中包括加强对备件丢失报告的控制，以及制定更明确的程序、开展培训并分配政府财产核算责任。美国国防部合同审计局正与项目办公室共同开展F-35零部件的全面盘点，计划于2027年3月完成。

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