五角大楼限制了对美国国会议员及其工作人员前往美国中央司令部责任区内军事设施的出行支持。Fortune报道称，来自康涅狄格州的民主党参议员克里斯·墨菲表示，上个月国防部未允许他访问位于卡塔尔的乌代德空军基地并与军方领导层会面。

据《大西洋月刊》报道，大约在同一时期，来自艾奥瓦州的共和党参议员乔尼·恩斯特也未获准访问该基地。她未回应Fortune的置评请求。墨菲称，这一拒绝是五角大楼协调行动的一部分，他认为该行动旨在掩盖对伊战争的后果和真实成本。

赫格塞思的备忘录

3月，美国国防部长皮特·赫格塞思发布了一份备忘录，旨在进一步限制需要部门支持的国会议员及其工作人员前往美国中央司令部责任区的出行。文件指出，未经部长批准，将不提供此类支持。

美国前助理国防部长帮办、负责俄罗斯、乌克兰和欧亚事务的伊芙琳·法卡斯对Fortune表示，这些限制引发了对缺乏透明度以及试图阻碍国会监督的怀疑。她说，立法者传统上会在冲突期间访问军事设施，其中包括评估军方需求并就定向资金作出决定。

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安全与信息获取

华盛顿近东政策研究所高级研究员伊丽莎白·登特指出，五角大楼可能有正当理由限制此类访问。接待国会代表团需要飞机、人员和安全措施，而在战区，这些资源可能为军方所需。

与此同时，登特指出，在“史诗之怒”行动于5月结束后，这些限制仍然保留。据Fortune报道，截至本月，此前美国已知最近一次对伊朗的打击发生在9月。她认为，这引发了限制是否与透明度不足有关的问题。

五角大楼正寻求在2027财年获得1.5万亿美元拨款，用于现代化军事基础设施，并补充在海湾冲突中消耗的弹药库存。法卡斯认为，在审议国防资金期间，限制立法者获取信息可能会削弱国会的信任。

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