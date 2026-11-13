美国国防部位于华盛顿的首席数字与人工智能办公室（CDAO）已更名为超级智能办公室（SIO）。据Breaking Defense报道，此次更名并不意味着该部门的使命发生变化。

术语变化

五角大楼表示，此次更名符合总统唐纳德·特朗普政府在联邦机构中用“超级智能”取代“人工智能”这一术语的方针。特朗普于9月宣布，联邦机构应使用术语super intelligence，即SI，代替AI。他解释说，“人工”一词会给人一种该技术不真实的印象。

新办公室负责人卡梅伦·斯坦利表示，该部门正从实验性原型转向利用“主权超级智能”的能力，以确保在所有领域的军事优势。与此同时，在技术界，“超级智能”一词传统上用于指代一种假设的通用人工智能形式，其整体上超越人类智能。目前此类系统并不存在。

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项目将继续运行

五角大楼正积极将人工智能技术应用于军事行动和该部门的内部流程。CDAO开发了GenAI.mil平台，为军人提供使用商业生成式人工智能模型的机会。

该办公室的项目组合还包括Maven Smart System——一个使用人工智能的情报和目标指引平台——以及War Data Platform，即此前名为Advana的中央数据枢纽。该办公室还开展培训和实验，以在国防部门的各机构中整合人工智能及其他先进技术。

美国国防部指出，在未来几周内，向SIO名称的过渡将扩展至数字系统、企业应用程序和该部门各机构的总部。现有项目、面向工业界的征询以及防务伙伴关系将继续进行，不会中断。该部门还启用了SI.mil域名，它将成为超级智能办公室的主要数字域名。

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