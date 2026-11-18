五角大楼将美国军人的认可宗教归属代码数量从211项缩减至31项。美国国防部称此举是对记录管理进行行政规范，但这一变化引发了宗教自由倡导者的批评，UPI报道。

新的标准化代码

美国空军还要求军人按照新的标准化代码清单更新记录。在31项代码中，21项属于基督教教派。清单还保留了不可知论、巴哈伊信仰、佛教、耶稣基督后期圣徒教会、印度教、伊斯兰教、犹太教、锡克教，以及“无宗教”和“其他宗教”类别。

美国空军人力与预备役事务助理部长理查德·安德森表示，标准化是随军牧师服务部门获取准确人口统计数据、并根据军人信仰提供支持所必需的。同时，美国空军澄清，军人在为身份牌选择宗教归属时，不会受限于这份标准化清单。

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Chaplain Alliance for Religious Liberty执行主任德里克·S·琼斯同意该清单需要修订，但指出代码本可以更多。他表示，在最初缩减至约20项后，该清单已经扩大，相关审查仍在继续。

权利倡导者的反应

Military Religious Freedom Foundation创始人兼主席迈基·温斯坦表示，要求更新宗教信仰数据，可能会给其信仰在他看来不被高级指挥层接受的军人带来风险。他的组织代表超过10万名不同教派的军人，以及无宗教归属者、世俗主义者、人文主义者、无神论者和不可知论者。

批评在美国国防部长皮特·赫格塞思于五角大楼举行每月电视直播基督教祈祷仪式的背景下加剧。在其中一次仪式上，他接待了自称基督教民族主义者的牧师道格·威尔逊；威尔逊的言论因与白人至上主义运动的联系而受到批评。温斯坦认为，新规定可能违背宪法对宗教自由的保障。

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