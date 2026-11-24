美国五角大楼正与美国汽车制造商通用汽车和福特就其参与大规模生产军用无人机进行谈判。阿纳多卢通讯社报道，消息援引《华尔街日报》。

汽车制造商的生产能力

美国国防部希望利用汽车公司的成熟生产网络和供应链，扩大侦察和攻击型无人机的产量。根据正在讨论的方案之一，汽车制造商将向现有无人机制造商供应零部件，而不一定生产完整的无人系统。

通用汽车正在考虑为无人机生产发动机。五角大楼代表还讨论了与福特、加拿大汽车零部件供应商麦格纳国际以及其他工业公司的潜在合作。

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采购计划与困难

目前尚未达成任何协议，谈判仍处于早期阶段。汽车公司高管对这一前景的评估各不相同。

五角大楼计划在未来几年采购数百万架无人机。与此同时，美国无人机制造商中许多是规模相对较小的公司，缺乏满足军方预期需求的足够工业产能。

华盛顿还试图减少对中国制造零部件的依赖，因为中国十多年来一直主导全球无人机市场。对汽车制造商而言，进入国防市场可能涉及盈利能力、军方合同的不可预测性、声誉风险以及国会拨款的不确定性等问题。五角大楼估计，军用无人机市场的潜在规模为每年200亿至300亿美元，并正考虑通过大型合同鼓励工业公司参与。

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