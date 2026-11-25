据《独立报》报道，美国五角大楼正在早期阶段讨论，可能向总部位于加利福尼亚州的国防初创企业Hadrian Automation提供150亿美元联邦贷款。该公司的投资者包括风险投资基金1789 Capital；唐纳德·特朗普在2024年11月大选获胜后，其子小唐纳德·特朗普成为该基金的合伙人。

如果该融资按所述金额获批，将成为美国历史上规模最大的政府贷款之一。据ProPublica报道，这一金额约为Hadrian在夏季融资轮中估值的两倍，也是五角大楼近期扩大贷款计划后发放的最大贷款的十倍。

资金可能用于建设自动化工厂

根据ProPublica审阅的文件和采访，这笔贷款计划与其他国防和商业公司共同用于建设12家自动化工厂。这些设施预计将提高弹药、无人机和高精度组件的产量。

资金可能通过五角大楼战略资本办公室提供。美国国会在乔·拜登政府时期设立该部门，旨在在与中国竞争的背景下加强国内供应链，同时禁止其为纯军事项目提供资金。五角大楼文件指出，Hadrian的工厂将专注于军用弹药和组件，但能够迅速转向商业生产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

五角大楼否认政治关系产生影响

五角大楼代表否认投资者的政治关系会影响融资决定。同时，该部门未确认150亿美元的金额，并称与Hadrian的谈判仍处于早期阶段。白宫一名代表也向ProPublica表示，是Hadrian首先联系五角大楼。

1789 Capital表示，其持有Hadrian的少数股权，但未披露持股规模，且不干预有关政府合同的决定。小唐纳德·特朗普的律师艾伦·加滕表示，其客户没有参与Hadrian的运营或有关联邦贷款的谈判。

Hadrian成立于2020年。该公司将机器人技术与自主开发的人工智能软件相结合，并表示旨在弥补航空航天和国防制造业熟练工人的短缺。今年3月，该公司获得美国海军最高9亿美元的承诺，用于生产潜艇组件。

关注我们在