据媒体报道，美国国防部长皮特·赫格塞思对华盛顿与加拿大的军事关系实施了新的限制。据阿纳多卢通讯社报道，此事涉及五角大楼上周发布的一项机密指令，消息援引《华盛顿邮报》。

《华盛顿邮报》指出，该报未曾查看这份备忘录的文本。了解情况的官员在匿名条件下向该报提供了相关信息。该报的一名消息人士称，加拿大可能会将此举视为侮辱。

五角大楼的立场

五角大楼发言人肖恩·帕内尔表示，该部门正在采取措施，确保与加拿大的互动符合美国具体的国防目标。他说，这项指令不会影响国防情报信息的交换，也不会影响在北约和北美空天防御司令部框架内的合作。

五眼情报联盟成员国的一名官员表示，华盛顿没有就信息共享变化发出正式信号。同时，他说，美国官员在过去一年中通过若干平台分享的数据量有所减少。

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美国与加拿大之间的紧张关系

该媒体指出，新限制加深了两国之间更广泛的争端。这一争端发生在总统唐纳德·特朗普多次谈及可能吞并加拿大，以及围绕钢铁、铝和其他商品关税的贸易对抗背景下。

加拿大则以实施关税作为回应。总理马克·卡尼今年3月表示，该国已将国防开支提高至国内生产总值的2%。加拿大国防部长戴维·麦金蒂还批评了赫格塞思8月在社交媒体上的一则帖文，称其不配五角大楼负责人的职位。

周五，特朗普表示，加拿大感觉自己“过于自信”，华盛顿不能再允许这种情况。加拿大国防部在稿件发布时未就该报道向阿纳多卢通讯社发表评论。

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