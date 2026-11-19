五角大楼与美国初创公司CycloKinetics签署了一份价值8630万美元的合同，用于开发适用于军用航空、太空发射和武器的替代燃料。Breaking Defense报道称，消息援引该公司。

无需改装设备的燃料

这家总部位于犹他州、成立于2009年的公司，十多年来一直与美国国防部合作开发燃料。这种燃料无需对现有发动机和燃料系统进行重大改装，即可替代传统航空燃料及其他燃料。

CycloKinetics首席执行官穆昆德·卡兰吉卡尔表示，该公司的燃料解决方案由环烷烃制成，具有更高的能量密度。他表示，新合同应有助于打造一个生产原型，以展示将该技术扩展至商业规模的能力。

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三种燃料

CycloKinetics正在开发三种产品：喷气燃料替代品CycloJP、火箭燃料CycloRP以及用于导弹的CK-10燃料。卡兰吉卡尔称，航空和火箭版本可增加平台的航程。他此前表示，飞机燃料有可能将飞行航程提高约30%。

据该公司负责人称，CycloRP可能使向轨道运送更大质量成为可能。CycloKinetics还表示，已在军事平台上测试其解决方案，但未说明具体是哪些平台。该公司称，在测试期间，这种燃料可直接替代常规燃料使用，同时提供更佳性能。

卡兰吉卡尔表示，在大规模生产的条件下，一座工厂每年可能生产数千万加仑燃料。该公司还在考虑商业航空市场。

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