美国国防部有条件批准向美国初创公司6K提供2.5亿美元贷款，用于在田纳西州建设一家电池材料工厂。TechCrunch报道。

田纳西州工厂

成立于12年前、总部位于马萨诸塞州北安多弗的6K表示，已获得该融资的有条件批准。未来的工厂将采用基于微波的技术生产电池材料，这些材料将不依赖中国供应商。

五角大楼对扩大国内制造能力的兴趣，尤其与电池在军事领域的使用有关。

微波等离子体

6K的技术包括用微波将金属加热至等离子体状态，随后将材料沉积到表面上。该公司称，这能够减少生产正极材料所需的步骤，正极材料是电池的关键组件之一。

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该公司还表示，其工艺可用于多种类型的电池，包括磷酸铁锂LFP电池。

此前的融资

此前，6K根据《两党基础设施法》获得了美国能源部5000万美元的拨款。这笔于2023年拨付的资金被特朗普政府取消，之后该公司不得不重新申请。

该工厂最初计划于2024年投产，但拨款被取消以及电动汽车市场的不确定性迫使6K修改其计划。

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