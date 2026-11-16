五角大楼研究起诉布雷特·西尔维亚的可能性——《独立报》

在美国，五角大楼正在研究对布雷特·西尔维亚单独提起刑事诉讼的可能性。西尔维亚于10月28日被解除美国参谋长联席会议战略、规划和政策负责人职务。正如《独立报》报道，此事可能与涉嫌向媒体提供机密信息有关。

据《华盛顿邮报》报道，美国总统行政当局已指示军方考虑针对西尔维亚另行启动程序的可能性。在这种情况下，美国国防部和司法部可能同时审查其行为。

涉嫌信息泄露

《华盛顿邮报》援引的一名未具名官员表示，相关材料已被交给陆军代理部长亚当·特尔作进一步审查。该官员称，西尔维亚据称告诉军事调查人员，他曾从政府机密文件中做笔记，并将从中获得的信息提供给一名记者。

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同一名官员还称，西尔维亚通过Signal与该记者交流，并删除了他们的通信记录。其被解职的官方原因最初并未公布。

五角大楼声明及可能的军事法庭审判

在被解职次日，五角大楼发言人肖恩·帕内尔表示，该部门不容许故意未经授权泄露机密信息。他没有点名西尔维亚，但通报了人事措施以及将材料移交司法部的情况。

军事法律专家指出，国防部长皮特·赫格塞斯团队的参与可能使这一原本应在高级官员不干预的情况下进行的程序更加复杂。如果纪律程序在五角大楼系统内继续进行，一名被指定的将军将决定是否把案件移交军事法庭。如果案件由法院审理，将由8名军衔高于被告的军人组成的合议组作出决定。

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