美国五角大楼与波音公司签署了一份价值28.2亿美元的合同，采购15架KC-46A Pegasus空中加油机。据Defense News报道，这是2011年签订的该项目初始合同框架内最后一个生产批次。

初始协议下的最后一批

新协议比美国空军一年前以24.7亿美元购买的上一批15架飞机贵约3.5亿美元。上一份订单预计于2029年年中前完成，新订单则预计于2030年年中前完成。

美国空军已经接收了116架KC-46A。波音公司表示，全球共有203架此类飞机已经投入使用或已签订合同。日本和以色列也在使用这些飞机。

后续采购取决于问题的解决

这份15架飞机的合同是初始协议规定成本的第13个也是最后一个生产批次。未来，美国空军计划在加油机延续生产计划框架内向波音采购最多75架额外的KC-46A。军方希望拥有263架此类飞机，以全面替换建造于20世纪50年代和60年代初的KC-135。

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美国空军副参谋长约翰·拉蒙塔涅上将表示，再采购75架飞机将取决于波音解决现有缺陷。KC-46A最广为人知的问题涉及空中加油伸缩管以及远程视觉系统Remote Vision System；操作员利用该系统的摄像头引导伸缩管。

视觉系统现代化

6月，波音宣布完成升级版RVS 2.0系统飞行测试的第一阶段。美国空军预计将在2027年夏季部署该系统，比原定时间表晚三年。波音在该项目上已录得超过70亿美元的亏损，因为合同采用固定价格，制造商自行承担成本超支。

美国空军称，限制KC-46飞行准备状态的主要因素是加油系统的可靠性和备件短缺。5月，美国空军与波音商定了一项计划，该计划连同2027财年预算申请中的资金，将使飞机可用率到2030年提高20%以上。

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