工会PEO表示，塞浦路斯超过18.8万名雇员的月收入低于1500欧元。这超过该国所有受薪雇员的三分之一，Cyprus Mail报道。

PEO认为，经济增长未能充分改善低薪工人的物质状况。该工会评估称，住房、日常用品价格上涨以及其他家庭支出，正给低收入人群带来财务压力。

集体谈判结果

PEO总理事会审议了今年集体谈判的结果，并确定了下一阶段的优先事项。目前，已续签174份集体协议，覆盖104,183名员工。这些协议规定，工资及其他支付项目平均上调超过3%，此外还将根据生活成本自动调整。

相关协议还包括在员工此前每周工作超过38小时的行业缩短工作周、增加对保障基金的缴款，以及改善与生育、陪产、照顾子女和照顾近亲有关的休假补偿。

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工会称这些结果令人鼓舞，但不足以克服低收入家庭面临的财务困难。PEO打算争取进一步提高基本工资，首先面向处于工资等级较低水平的员工。

2027年诉求

PEO在2027年的主要诉求之一是，在不降低工资的情况下实行每周38小时工作制。该工会还主张提高起薪、通过保障基金改善养老金条件，以及增强行业集体协议的法律效力。

PEO还提议加强对集体协议遵守情况的监督，并将来自非欧盟国家员工的工作许可与雇主履行此类约定挂钩。此外，工会呼吁政府履行承诺，以小时为单位确定国家最低工资，并考虑生活成本大幅提高这一标准。

其他建议包括发展社会住房和可负担住房、提供租金补贴、永久降低电力增值税、停止对燃料双重征税，以及增加社会福利支出。

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