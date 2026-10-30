供水中断加剧约翰内斯堡选民不满情绪——TimesLIVE

南非约翰内斯堡肯辛顿地区的居民抱怨，在定于11月4日举行的选举前，当地供水已中断多日。由于供水不稳定，人们每次一有水就不得不灌满水桶和瓶子，TimesLIVE报道。

居民不期待迅速改变

该地区居民阿贝尔·马布伊表示，他家已经好几天没有水了。据他所说，供水变得难以预测：有时有水，有时又断水。他打算投票，但并未对改变抱有太大希望。

马布伊还表示，政客应当为民众着想并提供基本服务。他希望选举结果能为社区带来改变。

42岁的诺姆萨·库马洛也计划参加投票，但不想对结果抱有过高期待。她说，如果可能，她会考虑搬到林波波省吉亚尼的婚后住所，那里有一台用于抽取井水的水泵。与此同时，由于需要工作以及失业问题，她很难离开约翰内斯堡。

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水库夜间关闭

肯辛顿选区市议员卡洛斯·达·罗沙表示，在过去两周中，该地区的供水情况变得越来越不稳定。据他所说，水恢复供应后又再次中断，居民不知道何时能等到供水。

达·罗沙解释说，水库在夜间关闭以便蓄水，早晨再重新开放以配水。然而，这并未解决问题，因为流入水库的水量也减少了。

这名议员提议考虑每隔一天供水的安排，以便家庭能够储水。他还对现有水罐车数量是否足以满足居民需求表示怀疑。TimesLIVE已向Johannesburg Water征求评论，并表示将在收到回复后补充。

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