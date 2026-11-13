观看电视与肾功能更快下降有关联——News-Medical

澳大利亚一项持续12年、涉及6220名成年人的研究发现，每日观看电视时间更长与肾功能下降更快有关联。在2型糖尿病患者中观察到了更强的关联，News-Medical报道。

12年观察数据

科学家分析了澳大利亚糖尿病、肥胖与生活方式研究AusDiab中25岁及以上参与者的数据。基线检查在1999—2000年进行，后续检查分别在5年和12年后进行。孕妇和1型糖尿病患者未被纳入分析。

研究人员根据血液肌酐水平计算的估算肾小球滤过率评估肾功能。参与者还报告了在前一周的工作日和周末观看电视、视频或DVD的时长。每周进行体育活动少于150分钟者被视为缺乏身体活动。

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结果与局限性

在12年间，平均肾小球滤过率从96.5降至89.9毫升/分钟/1.73平方米，而平均观看电视时长从每天1.77小时增至1.91小时。每天额外观看一小时与肾功能年度下降加快2%至3%相关。研究人员估计，这相当于在五年内该指标因年龄增长而额外下降约两个月。

分析还提示，女性中的关联更强，但这一结果在额外检验中的一致性较低。关于缺乏身体活动参与者的数据同样不一致，并且在主要分析中，交互作用不具有统计学显著性。这项研究属于观察性研究，因此不能确定观看电视本身会导致肾功能恶化。活动水平的自我报告、部分参与者退出、糖尿病病程、饮食以及药物使用都可能影响结果。

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