塞浦路斯就建立绿线两侧军方之间直接联络渠道的谈判陷入僵局。双方无法就塞浦路斯共和国国民警卫队应与哪一方保持直接联系达成一致，Cyprus Mail报道。

围绕联络参与方的争议

据接近此事的该报消息人士称，土族塞浦路斯一方提议在国民警卫队与土族塞浦路斯安全部队之间建立直接对话。希族塞浦路斯一方则希望与岛上的土耳其军事部队建立直接渠道。

土族塞浦路斯领导人图凡·埃尔许尔曼在与塞浦路斯共和国总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯及联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金举行三方会晤后表示，他已提议建立这一机制。根据他的说法，赫里斯托祖利季斯拒绝了该提议。此前，埃尔许尔曼在当选土族塞浦路斯领导人后，已将这一倡议纳入提交给赫里斯托祖利季斯的十项建立信任措施计划中。

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目前通过联合国进行联络

今年1月，在缓冲区发生希族塞浦路斯农民与土族塞浦路斯军人参与的事件后，埃尔许尔曼强调需要建立直接军事渠道。他表示，该机制的目的将是在出现问题时确保立即联络。

与此同时，赫里斯托祖利季斯在联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯关于联合国在塞浦路斯提供斡旋服务的7月报告中表示，他准备讨论建立岛上对立力量之间军事联络机制的问题。

目前，绿线两侧军方之间的联络通过联合国驻塞浦路斯维和部队进行。该岛北部有土族塞浦路斯安全部队和土耳其军事驻军，另一侧则有国民警卫队和驻塞浦路斯希腊营。

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