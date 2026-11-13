欧洲议会与欧盟成员国的谈判代表已就暂时向工业界额外提供约1.2亿份免费排放配额达成初步协议。这些配额计划在2026年至2030年间分配，据Tagesschau报道。

为高耗能行业节省成本

欧洲议会表示，对欧盟排放交易体系规则的修改将为工业企业节省数十亿欧元。该协议规定的免费配额多于欧盟委员会此前提出的方案。

欧盟委员会估计，其方案可为相关行业节省约60亿欧元。欧洲议会表示，由于免费配额数量增加，预计节省金额将上升。该妥协方案仍须由欧洲议会和欧盟成员国正式批准。

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配额制度如何运作

欧洲排放交易体系ETS为特定行业设定二氧化碳排放总量上限。企业获得CO2排放配额，可以进行交易，或在拍卖中购买额外配额。这形成了每排放一吨二氧化碳的价格。

可用配额的数量会逐步减少，以提高其价值并鼓励对气候保护的投资。包括化工和钢铁行业在内的高耗能行业已经免费获得部分配额。

与气候目标的关联

7月，欧盟委员会提出对ETS进行额外调整，以在能源价格高企和来自国外的竞争背景下支持欧洲工业。其中的提议包括放缓配额数量的削减速度，这意味着工业界可以在更长时间内排放更多CO2。这种做法将使实现欧盟气候目标更加困难。欧盟力争到2040年将温室气体排放量较1990年水平减少90%。

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