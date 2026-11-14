一个研究2021年西班牙拉帕尔马岛塔霍盖特火山喷发物质的国际科学家团队发现，岩浆过热可使晶体形成延迟超过八小时。这可能使岩浆更长时间保持流动性、更快上升至地表，并为形成高大的熔岩喷泉创造条件，ScienceDaily报道。

结晶延迟

岩浆由熔融岩石、气体以及有时存在的固体晶体组成。在正常条件下，随着岩浆冷却，晶体开始围绕微观晶体“晶核”形成。过热——将温度提高到晶体能够保持稳定的水平之上——可使这些晶核溶解，并使熔体结构更加均一。在这种条件下，新晶体更难形成。

研究人员利用来自拉帕尔马岛的样本，在实验室中重现了火山的温度和压力条件。他们在Diamond Light Source设施中借助同步辐射X射线显微断层扫描，实时观察了晶体形成过程。研究人员还在布拉格进行了额外实验，以在更长时间内追踪这些过程。

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在未经受过热的样本中，晶体约在20分钟后开始出现。在经历强烈过热的样本中，结晶开始时间被推迟了超过八小时。

对喷发特征的影响

晶体会增加岩浆的黏度，即其对流动的阻力。科学家将实验结果纳入岩浆穿过地壳上升的模型。根据他们的计算，结晶延迟使岩浆能够更长时间保持较低黏度并移动得更快。在这种条件下，火山气体可将熔融岩石从火山口推出，形成熔岩喷泉。

相反，较早结晶的岩浆会变得更黏稠，上升速度也更慢。这会给气体更多逸出的时间，并可能促成较为平静的溢流式喷发，在这类喷发中，熔岩主要流到地表。研究结果发表于《Nature Communications》期刊。作者指出，评估火山灾害时，不仅应考虑岩浆成分、气体含量和压力变化，还应考虑其喷发前的热历史。

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