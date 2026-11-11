Dawn：四个月内汇往巴基斯坦的侨汇增至148亿美元

在巴基斯坦，海外工作的公民汇款在2026—2027财年前四个月达到148亿美元。这比上一财年同期的130亿美元增加了14%，Dawn报道。

10月，海外巴基斯坦人向该国汇入39亿美元。这一数额同比增长13.8%，较9月增长8.5%。

年度目标为450亿美元

巴基斯坦国家银行行长贾米尔·艾哈迈德此前将2026—2027财年汇款收入目标设定为450亿美元。在上一财年，其规模超过410亿美元。

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7月至10月，来自沙特阿拉伯的资金最多，为36.68亿美元，比一年前增长16.5%。来自阿拉伯联合酋长国的汇款为30.51亿美元，来自英国的汇款为22.26亿美元。

主要汇款来源国

在主要汇款来源中，英国的增长率最高：流入资金增长19.2%。欧盟国家汇入18.66亿美元，美国汇入12.59亿美元，其他海湾阿拉伯国家合作委员会成员国汇入13.74亿美元。

10月，最大的汇款额同样来自沙特阿拉伯，为9.816亿美元。其后是阿联酋的8.159亿美元、英国的5.922亿美元、欧盟国家的4.61亿美元以及美国的3.289亿美元。

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