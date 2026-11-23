在利比亚，输送该国最大油田沙拉拉原油的管道关闭，可能使该油田日产量减少约35万桶。利比亚国有国家石油公司（NOC）表示，该管线阀门被一个其称为“非法活动”的组织关闭，据阿纳多卢通讯社报道。

产量损失

哈马达管道的另一次关闭已导致每天损失约1.5万桶。NOC估计，两次停运造成的合计减产将达到每天约36.5万桶。

这相当于利比亚10月平均原油产量的约26%。根据NOC数据，该国当月产量为4347万桶，即每天约140万桶。

油田与码头

沙拉拉油田位于利比亚西南部。该油田向位于扎维耶的沿海码头输送原油，该码头为当地炼油厂和出口油轮提供原料。

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Akakus Oil Operations代表NOC及四家国际合作伙伴管理该油田。合作伙伴包括西班牙Repsol、法国TotalEnergies、奥地利OMV和挪威Equinor。8月，沙拉拉油田日产量达到约33.5万桶，NOC和Akakus曾讨论在2027年年中前将其提高至每天约35.5万桶。

9月，同一条管道的关闭已扰乱炼油作业。在一个武装组织于9月21日关闭阀门后，NOC关闭了扎维耶炼油厂两个装置中的一个，以维持另一个装置运行。原油流动于9月26日恢复。

NOC董事会呼吁石油设施卫队和国家机关协助恢复两条管道的运行。该公司还表示，打算对负责关闭沙拉拉管线者采取法律行动。

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