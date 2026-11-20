在沙特阿拉伯吉达，利雅得胜利将于周五在一场延期进行的联赛比赛中对阵吉达国民。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在国际比赛日后迎来这场比赛：这位葡萄牙前锋已结束国家队赛事，因此在俱乐部赛季前有时间恢复。

据The National报道，作为卫冕沙特职业联赛冠军的利雅得胜利目前排名第三。他们与卡迪西亚积分相同，落后领头羊利雅得新月两分。卡迪西亚比两支对手都多赛一场。战胜吉达国民将使利雅得胜利升至利雅得新月之上。

罗纳尔多的状态

在利雅得胜利的上一场比赛中，罗纳尔多上演帽子戏法，球队以5比2战胜阿尔科鲁德。这场比赛后，他在本赛季10场联赛中打入8球。这名41岁的前锋职业生涯总进球数为985球。

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对阵吉达国民的比赛最初计划于10月15日举行，但因与球员休息期有关的后勤原因而延期。这将是本周末唯一一场联赛比赛。

吉达国民的排名

吉达国民在11场比赛后排名第六，落后排名第四的吉达联合三分。马里诺·普希奇的球队此前以1比6负于吉达青年，这场失利终结了球队的四连胜。

与此同时，吉达国民本赛季在阿卜杜拉国王体育城体育场的主场比赛中尚未失利，且仅丢两球。罗纳尔多在吉达对阵这一对手的三场比赛中打入一球——2024年的一粒制胜点球。

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