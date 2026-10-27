专家认为，在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦连任，提高了该国到2030年在所有生物群系停止毁林这一目标得以实现的可能性。卢拉在激烈的总统选举中战胜右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗，获得了史无前例的第四个总统任期。

在选举结果公布后的讲话中，卢拉表示，巴西将向世界展示该国如何实施气候政策。他还强调，在其执政的过去四年中，毁林规模每年都在下降，Climate Home News报道。

亚马逊地区毁林减少

巴西航天局于10月早些时候公布的新数据显示，亚马逊地区的森林清理已降至有记录以来的最低水平。这发生在一项反毁林行动计划实施之后，该计划限制了非法养牛业在世界最大热带雨林区域的扩张。

亚马逊科学委员会联合主席、气候学家卡洛斯·诺布雷表示，巴西获得了一个历史性机会，以避免越过临界点；一旦越过该临界点，亚马逊的大部分地区可能会变成稀树草原。他说，为此必须在2030年前停止毁林、应对森林退化，并加快大规模森林恢复。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

森林保护资金

选举结果还可能加强国际社会对“热带森林永续基金”的支持，该基金由巴西发起设立。这一机制 предусматривает筹集公共启动资金用于金融市场投资，而这些投资的收益将流向拥有热带森林的国家。

尽管巴西是发展中国家，但已承诺向该基金出资10亿美元。该基金计划在年底前从各国政府筹集100亿美元。选举次日，荷兰宣布提供5亿欧元的捐款，计划在十年内支付，但须经议会批准。承诺捐款总额达到78亿美元。

与此同时，卢拉将在博索纳罗的右翼支持者在议会两院力量增强的情况下执政。巴西环保组织网络Observatório do Clima表示，未来约十分之七的议员和参议员可能会投票反对气候和环境议程。

关注我们在