在肯尼亚，肯尼亚运输商协会（KTA）要求肯尼亚税务局（KRA）说明此前用纳税人资金购买的1.3万枚货物追踪电子封条的去向。据Nation Kenya报道，运输商表示，由于新系统的实施，他们不得不向私营供应商购买或租赁新设备。

新设备的成本

根据新的区域电子货物追踪系统（RECTS）规定，运输商、进口商及其他货运业务参与者必须从15家获批准的私营公司获取电子封条。每台设备的价格为4.5万至6.5万肯尼亚先令，约合350至500美元。供应商还对每枚封条收取约3900先令、即30美元的月度服务费。

KTA主席牛顿·万戈表示，新方案将货物监控成本转嫁给运输公司，而该协会认为，这属于法律规定的国家职责。他表示，部分租赁条款还规定运输商将承担部分设备成本。

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可能提起司法挑战

KTA打算在法院对新要求提出挑战。同时，该协会呼吁成员继续运输，但不要同意自费被迫购买、租赁或使用私营电子封条。运输商担心，拒绝使用新设备可能导致错过交货期限、合同罚款、货物仓储费用和滞期费。

该协会还表示，由于获取设备过程仓促，存在腐败风险，因为一些运营商可能试图通过行贿避免延误。KRA海关与边境管制专员莉莲·尼亚万达表示，该机构正在审议运输商的诉求，并已将协会的信函转交相关部门审议。

对北部走廊的意义

电子封条用于监控从蒙巴萨港运往区域市场的货物。该系统传输货物移动数据，并应在运输期间货物可能受到干预时向当局发出警报。北部走廊服务的地区包括乌干达、卢旺达、布隆迪、南苏丹和刚果民主共和国。

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