来自墨西哥不同地区的货运承运商正在抗议并封锁公路，要求加强道路安全。据Mexico News Daily报道，墨西哥城都市圈的进出道路，以及韦拉克鲁斯州和瓦哈卡州的交通主要受到影响。

高速公路封锁

大多数行动采取部分封锁的形式。同时，有报道称，特瓦坎与瓦哈卡之间的135D号国道交通被完全封锁。CAPUFE称，特瓦坎—瓦哈卡公路收费站附近双向交通已关闭。

在普埃布拉—阿卡钦戈、墨西哥城—普埃布拉、阿卡钦戈—门多萨城、门多萨城—科尔多瓦、瓜达拉哈拉—科利马等道路及其他干线上，也发现了抗议者。一些路段的交通并未被封锁。

罢工者的诉求

全国承运商协会表示，最多可能有100万辆卡车加入无限期罢工。他们警告称，商品和燃料供应可能会中断。

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行业代表表示，他们并不寻求伤害家庭，而是要求对其诉求作出回应。承运商将这种情况称为“双重负担”：他们缴纳大量税款和高额私人道路通行费，但据他们所说，得到的却是不安全且质量低劣的道路基础设施。

税收优惠与安全

抗议参与者还反对2027年联邦预算草案中拟议的道路通行费优惠调整，并呼吁总统克劳迪娅·辛鲍姆重新审议该提案。预算草案规定，将获得税收抵免的年度收入门槛从3亿比索降至2.5亿比索，这可能使年收入介于2.5亿至3亿比索的运输公司失去该优惠。

全国货运运输商会表示，该行业已经受到柴油成本上涨和高额道路通行费的影响。根据报道引用的数据，截至今年9月，该行业记录了1105起卡车抢劫案和15名司机死亡。

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