世界第一亚历山大·兹维列夫的前伴侣布伦达·帕泰亚在德国对他提起诉讼。周三，在都灵举行的ATP年终总决赛期间，这名网球运动员的律师被正式送达相关文件。据《卫报》报道，原告认为该运动员违反了双方庭外和解协议的条款。

因采访引发的诉求

该诉讼涉及帕泰亚所称兹维列夫今年早些时候在接受法国体育报纸《队报》采访时作出的言论。这名网球运动员据称表示，这些指控已被认定为不实，而他的清白也已得到证明。

帕泰亚的律师米夏埃尔·舍勒表示，这些言论引发了针对其客户的一波批评，损害了她作为网红的工作，并且在她看来侵犯了她的名誉。他还称，该协议规定双方均不得发表任何公开声明。

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帕泰亚请求法院禁止兹维列夫重复此类评论，并对每次违反该禁令的行为处以最高25万欧元的罚款。

辩方立场及此前案件

兹维列夫在柏林的律师克里斯蒂安·舍尔茨和安娜·索菲·霍伊赫默确认已收到诉状。他们表示，其客户将进行辩护，而被归于他的言论，如果确实是以该形式作出，则属于受德国宪法保护的可接受价值判断。辩方还否认违反合同义务。

兹维列夫此前被指控在2020年5月柏林的一次争吵中对帕泰亚造成身体伤害。这名网球运动员否认任何罪责。2024年，柏林地方法院在达成和解后终结了该案：法院没有作出判决，和解协议也不要求兹维列夫承认有罪。他同意向国家和慈善组织支付罚款。该运动员本人没有就新诉讼发表评论。

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