首位巴基斯坦宇航员穆罕默德·泽尚·阿里作为“神舟二十四号”飞船三人乘组成员抵达中国“天宫”空间站。飞船于11月25日上午从中国西北地区发射，并在升空三个半小时后与空间站对接。完成安全程序后，乘组进入了空间站核心舱，《南华早报》报道。

空间站首位外国访客

阿里成为“天宫”的首位外国访客。与他一同抵达空间站的还有指令长唐洪波和飞行工程师吴毅。这名巴基斯坦专家在中国接受了为期七个月的飞行训练。

预计他将开展细菌光合作用实验，并研究微重力和宇宙辐射对藜麦种子的影响。在轨停留一周后，阿里将与“神舟二十三号”任务的两名成员一同返回地球，其中包括首位来自香港的宇航员赖嘉茵。

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中国与巴基斯坦的合作

巴基斯坦规划、发展与特别倡议部长阿赫桑·伊克巴尔表示，两国于2016年或2017年开始讨论由巴基斯坦宇航员参与的载人航天任务。去年，中国和巴基斯坦签署了一项协议，为巴基斯坦宇航员前往空间站执行短期飞行任务进行培训。

4月，阿里和巴基斯坦空军飞行员胡拉姆·达乌德从60名候选人组成的短名单中被选中，赴中国接受训练。伊克巴尔称，中国此前曾帮助巴基斯坦发射卫星：1990年发射该国首颗自主研制的实验卫星，2024年发射该国首个月球轨道器。

巴基斯坦还准备在计划于2028年实施的中国“嫦娥八号”任务中发送一辆月球车。该国于2023年加入国际月球科研站项目。

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