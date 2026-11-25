为韩国空军制造的首架巴航工业C-390 Millennium军用运输机于11月23日抵达韩国城南市的首尔空军基地。这是韩国根据“大型运输机II”计划采购的三架飞机中的首架，AeroTime报道。

这架序列号为39000013的飞机抵达时带有韩国空军标识，但仍保留巴西测试注册号PT-ZNA。该机尚未正式移交军方。

前往城南的航线

根据公开飞行追踪服务的数据，C-390在航线最后一段从菲律宾克拉克国际机场起飞。此前，该机曾在阿曼马斯喀特和印度金奈停留。

巴航工业于2026年2月3日在新加坡航展上展示了这架飞机，当时它正处于总装的最后阶段。该机于3月在巴西加维昂佩肖图的巴航工业工厂完成首飞。

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更新运输机队

韩国防卫事业厅DAPA于2023年12月选择了C-390，优先于洛克希德·马丁C-130J Super Hercules和空中客车A400M Atlas。该计划当时估值为7100亿韩元，约合5.43亿美元。

韩国战术运输机队包括4架于2014年交付的C-130J-30，以及较老的涡桨C-130H和CN-235。根据巴航工业的数据，配备两台涡扇发动机的C-390可运载最多26吨货物，巡航速度最高可达870公里/小时。

据巴航工业称，合同规定了工业合作：韩国公司将生产C-390的部件，并在韩国发展飞机维护、维修和大修能力。

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