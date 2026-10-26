澳大利亚悉尼维多利亚兵营的人员已开始打包物品，准备按计划搬迁，联邦政府则有意出售这处历史军事设施。据澳大利亚广播公司新闻报道，国防部门消息人士表示，该地点已经在“打包箱子”，目标是在圣诞节前让所有人员撤离兵营。

位于帕丁顿地区的维多利亚兵营是一座有176年历史的澳大利亚陆军基地。它被列入联邦政府确定出售的67处未充分利用或空置的国防设施名单。该计划是在一次独立审计后启动的；预计出售资产将带来最高30亿美元的收入。该名单还包括位于悉尼中岬地区的HMAS Penguin设施。

约500人搬迁

这处占地13公顷的地点有约500人，包括多个陆军司令部和支援单位的代表。根据搬迁计划，大多数人员将被调往兰德威克的兵营。部分员工将被临时安置在悉尼国防广场，即位于该市中央商务区的一栋办公楼，距离维多利亚兵营约两公里。

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澳大利亚国防部表示，上周已告知人员未来的工作地点。该部门指出，希望尽快转移这些单位，以减少工作中断、保持其完整性，并为未来任命提供确定性。该部门估计，大多数人员将在2026年底前离开该地点。

对出售计划的批评

新南威尔士州州长克里斯·明斯呼吁联邦政府重新考虑这一决定。他表示，兵营应继续归公共所有，并由澳大利亚国防军使用。悉尼集会的数千名参与者也反对出售，其中包括前总理约翰·霍华德、州工党议员、一个国家党支持者以及绿党代表。

国防部长理查德·马尔斯为出售计划辩护。他表示，维多利亚兵营对国家防务并非至关重要，而将该地点保留为军事设施将在未来十年内需要2亿美元。马尔斯还保证，即使出售，场地内的所有建筑都将得到保留。这座兵营由囚犯于19世纪40年代建造，最初由英国陆军占用，内设新南威尔士州陆军博物馆。

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