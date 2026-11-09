塞梅纽克所在的佩鲁贾五局击败特伦蒂诺——Interia Sport

拥有波兰排球运动员卡米尔·塞梅纽克的意大利佩鲁贾队在一场打满五局的超级联赛比赛中击败了特伦蒂诺队。比赛以3:2结束，塞梅纽克所在球队在决胜局中以15:8占优。

据Interia Sport报道，特伦蒂诺队以25:22赢下首局。佩鲁贾队在第二局以25:17获胜作出回应，但主队在第三局后再次取得领先——25:23。第四局则以佩鲁贾队又一次令人信服的胜利告终——25:17。

塞梅纽克得到18分

塞梅纽克在比赛中得到18分。他完成13次进攻得分，贡献4次得分拦网，并发出1记ACE球。他的进攻成功率为57%——23次尝试中有13次成功进攻。

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在接发球方面，这名波兰主攻手的积极处理率为59%，其中34%为完美接发。佩鲁贾队的其他得分最高球员还有得到22分的奥列格·普洛特尼茨基，以及得到26分的费雷·雷格尔斯。

领跑超级联赛

这场胜利是佩鲁贾队在意大利联赛中的六连胜。该队继续领跑超级联赛积分榜。

佩鲁贾队下一场比赛将于11月14日星期六对阵特伦蒂诺队。两队将在意大利超级杯决赛中交手，比赛计划于18:00开始。

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