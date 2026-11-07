在澳大利亚，一份由阿德莱德北部郊区逾1万名居民签署、要求改善道路基础设施的请愿书，在跨党派支持下已提交南澳大利亚州议会委员会审议。这项行动主要涉及连接八个郊区的Curtis Road拥堵问题，澳大利亚广播公司新闻报道。

请愿书发起人、麦克唐纳公园居民布朗妮·库尔特表示，当地道路的密集交通构成安全问题。上个月，立法委员会成员莎拉·盖姆将附有签名的文件提交议会。

居民的建议

行动参与者建议在Curtis Road和Womma Road增设车道，拓宽Main North Road，并增设从Northern Expressway驶出的匝道车道。他们还担心，交通拥堵可能延误紧急服务，尤其是在丛林火灾季节。

根据普莱福德市议会的数据，未来20年平均每天将有10人迁入该地区。该地区人口已从2006年的约7.1万人增至11.6万人，根据澳大利亚统计局的预测，到2046年可能达到18.4万人。

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住宅开发与道路

普莱福德市长格伦·多尔蒂指出，去年南澳大利亚州每五套新建住宅中就有一套建在该市议会辖区内，另有1100块土地获得开发许可。市议会以5票对7票否决了一项提议，该提议要求州政府暂停土地供应和住宅项目审批。

规划部长尼克·钱皮恩承认居民的不满，但反对冻结开发。他表示，此举将危及就业岗位、限制住房选择，并使市议会失去可用于道路升级的收入。

钱皮恩表示，位于Heaslip和Curtis Road交叉口的新环形交叉路口，以及Curtis Road上一座跨越铁路的立交桥，总造价为2.8亿澳元，应能缓解拥堵。

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