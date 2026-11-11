日本九州大学的研究人员发现，被认为可能是传统PFAS更安全替代品的全氟丁烷磺酸PFBS，会被斑马鱼胚胎吸收并在其体内累积。据News-Medical报道，实验显示，受试胚胎出现了代谢过程紊乱、细胞应激和发育缺陷迹象。

代谢紊乱

科学家让鱼类胚胎暴露于不同浓度的PFBS。RNA测序显示，与葡萄糖和脂肪代谢相关基因的表达发生变化，其中包括三羧酸循环和脂质代谢相关基因。

研究人员还记录到活性氧水平升高、线粒体功能紊乱以及细胞死亡增加。该研究负责人、九州大学农业学院副教授William Ka Fai Tse表示，这些氧化应激迹象可能是代谢基因紊乱所致。

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外表正常，但存在内部变化

尽管没有明显的外部异常，生化和组织学分析发现了显著的细胞和形态学变化。在胚胎心脏中发现了轻微的结构异常，这可能表明其功能受损。

研究人员还在鱼类中观察到轻微的颅骨变形、神经组织体积减少，以及行为测试结果显示的视觉发育受损迹象。作者指出，PFBS可能比其他PFAS化合物危害更小，但其对处于胚胎阶段的生物体的影响仍可能带来负面后果。

PFAS是一类用于工业和消费产品的持久性化学化合物。由于能够长期留存在环境中并在生物体内累积，它们也被称为“永久化学物质”。研究结果发表于《Journal of Hazardous Materials Advances》期刊。

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