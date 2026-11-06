民主党人皮娅·丹迪亚在佛罗里达州第22国会选区的美国众议院选举中击败共和党人凯西·阿斯卡尔。这位前学校校长的父母从印度移民而来，她获得约52%的选票，阿斯卡尔获得48%。

据NDTV World报道，她的胜利加强了众议院内被称为“Samosa Caucus”的印度裔美国立法者非正式团体。该团体原本可能失去两名成员，从六名国会议员缩减至四名。

连任与初步结果

在弗吉尼亚州，国会议员苏哈斯·苏布拉马尼亚姆在第10选区击败共和党人戴夫·贝克维思，成功连任。在华盛顿州，普拉米拉·贾亚帕尔预计将保住第7选区席位，她在那里与共和党人尼拉夫·谢特竞争。

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来自加利福尼亚州的国会议员罗·卡纳也在第17选区击败共和党人里特什·坦登后赢得新的任期。阿米·贝拉在加利福尼亚州近期重新划分的第3选区领先共和党人罗布·塔克，得票率约为60%，对方为40%。

可能恢复至六名成员

在亚利桑那州，医生及前州立法者阿米什·沙阿在第1国会选区领先共和党人杰伊·菲利。如果沙阿保持领先，Samosa Caucus的成员数量将再次达到六人。

此前，伊利诺伊州联邦众议员拉贾·克里希纳穆尔蒂辞去众议院席位，以竞选美国参议院席位，但在民主党初选中败给该州副州长朱莉安娜·斯特拉顿。密歇根州联邦众议员什里·塔内达尔也未能赢得新的任期，在民主党初选中败给州立法者多诺万·麦金尼。

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