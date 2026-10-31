新加坡五家在该国注册、可能与印度尼西亚火灾有关的公司已同意聘请评估员，并在评估程序中予以合作。这些火灾导致了跨境烟霾。新加坡国家环境局对此表示，Channel NewsAsia报道。

公司同意接受评估

该机构与Wilmar International、Golden Agri-Resources、APP Company、APP Company（China）和Indofood Agri Resources的代表举行了会谈。此外，该机构计划与Kencana Agri会面，该公司表示愿意自愿聘请评估员。

NEA表示，公司自愿参与该程序将有助于查明事实，包括弄清它们是否参与了印度尼西亚的火灾，或与这些火灾存在关联；这些火灾导致或加剧了新加坡的烟霾。评估将由跨境烟霾小组的评估员进行。

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First Resources的声明和后续步骤

该机构还欢迎First Resources近日发表的公开声明。该公司表示，准备聘请调查和法律公司，以核查其是否可能参与或关联印度尼西亚的火灾。NEA正等待First Resources书面确认参与评估程序。

本周早些时候，十家可能与引发烟霾的火灾有关联的公司的管理人员承诺，将全力配合新加坡的调查。这是在与副总理颜金勇、高级部长K. Shanmugam以及可持续发展与环境部长Grace Fu会面后作出的承诺。

官员们向公司代表说明了政府的期望，以及加强立法以追究对烟霾污染负责者责任的计划。周五，律政部和NEA还宣布，已选出七名专业小组成员，他们将评估当局确定的公司。

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