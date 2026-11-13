奥地利、丹麦、德国、希腊和荷兰计划在维也纳宣布与卢旺达达成一项协议，建立一个用于遣返无合法权利留在欧盟的移民的中心。Politico Europe报道称，该消息援引了三名了解该方案的消息人士。

卢旺达试点中心

该协议预计将于周一宣布。它将仅涉及已用尽一切获得在欧盟合法居留许可的途径并遭到拒绝的寻求庇护者。

五国定期举行会议，为在欧盟领土之外建立中心准备机制。它们将能够把被命令离开欧盟的人遣返至这些中心。这些国家此前表示，计划于2026年就此类中心达成首批协议，并在次年启动这些中心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

条件与警示

卢旺达的中心将成为一个试点项目。该媒体称，未来可能会与其他国家达成协议，也可能有其他欧盟成员参与。

欧盟规则近期的改革允许成员国在遵守国际人权标准的前提下，就此类中心达成协议。同时，该方案的细节，包括将被转移人员的国籍、他们的停留条件以及监督机制，将取决于具体协议。

人权组织警告称，此类中心可能在欧盟监督和法律机制之外带来侵犯人权的风险。2023年，英国最高法院裁定，英国将寻求庇护者送往卢旺达以远程审理其申请的计划违法。欧盟国家计划中的倡议涉及已被命令离开该集团领土的人员。

关注我们在