五个欧盟国家呼吁加强与英国的关系——《卫报》

德国、比利时、荷兰、卢森堡和丹麦的领导人呼吁欧盟与英国在定于11月20日在比利时布鲁塞尔举行的欧盟—英国峰会前加强合作。他们在致欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔的信中强调，在清洁能源领域深化合作具有互利优势，据《卫报》报道。

冯德莱恩和科斯塔将在布鲁塞尔与英国首相安迪·伯纳姆会面。各方希望就食品和饮料、碳排放以及青年交流签署协议。

电力谈判

五国领导人还呼吁加快有关英国重返欧盟内部电力市场的谈判。德国总理弗里德里希·默茨、荷兰首相罗布·耶滕、比利时首相巴特·德韦弗、卢森堡首相吕克·弗里登和丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在信中提议，在峰会上就完成这些谈判的路径达成一致。

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信件作者称英国是向清洁能源转型中的亲密伙伴。他们认为，将英国纳入欧盟内部电力市场对于充分发挥北海潜力、并将其打造为世界最大的清洁能源中心是必要的。

预算缴款问题

此前，英国与另外九个欧洲国家达成了一项协议，以加快在2030年代建设海上风电场，并发展北海能源网络。与此同时，重返内部电力市场可能要求伦敦向欧盟预算缴款，包括向支持较贫困地区经济发展的凝聚基金缴款。

根据行业组织Energy UK于2024年发布的评估，若维持当前的能源关系模式，英国在2024年至2029年期间可能因更高的能源账单和更少的预算收入而承担100亿英镑的额外成本。一名布鲁塞尔外交界人士表示，进入一个更加一体化的欧洲能源市场，可能使电力交易更有效率，并降低英国消费者的成本。

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