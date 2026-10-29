五项茨瓦内民调让DA在联盟谈判中占优——《每日马弗里克》

在南非茨瓦内，地方选举前于6月至10月进行的五项民调显示，民主联盟（DA）位居第一，领先于非洲人国民大会（ANC）。与此同时，没有任何一项研究预测DA将获得单独多数，ActionSA党可能会在未来联盟谈判中成为决定性力量，《每日马弗里克》报道。

DA领先，但未获多数

只有The Common Sense/Social Research Foundation的首项民调给予DA超过三分之一的选票。这比DA在其他研究中的数据高出10个百分点。在这种支持率分布下，该党可以与FF+组建联盟。

在全部五项民调中，DA位居第一，ANC位居第二。在News24/Sabi和eNCA/Markdata的研究中，EFF位居第三，ActionSA位居第四；在另外两项民调中，这两党互换位置。传统上与DA一同投票的FF+也可能发挥重要作用。

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ActionSA可能决定联盟构成

综合最近三项民调的结果，DA与FF+的组合获得的席位略多于ANC与EFF的组合。在这种情景下，ActionSA可以帮助两个阵营中的任何一个形成多数。

根据News24/Sabi的情景，现有的ANC、EFF、ActionSA和PA联盟距离多数还差三个席位。如果DA与ActionSA恢复合作，由DA、ActionSA和FF+组成的联盟同样需要较小政党的支持。相比之下，eNCA/Markdata模型预测DA、FF+和ActionSA联盟将获得稳固多数，而现有联盟还差一个席位。

这些情景基于以下假设：DA不会与EFF或PA合作，而ANC和DA都不会拉拢MK党。该媒体指出，DA和FF+相对于ANC、EFF和PA集团可能拥有的五席或10席优势，可能属于统计误差。数百名居民因受污染的水而生病后，现有联盟伙伴之间的冲突也可能影响ActionSA的立场。

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