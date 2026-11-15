五个组织谴责苏丹无人机袭击升级——阿纳多卢通讯社

非洲联盟、联合国、欧盟、阿拉伯国家联盟以及政府间发展组织（IGAD）谴责苏丹无人机袭击升级。它们呼吁立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施。

组织联合声明

IGAD于周日发布的一份联合声明中，五个组织对全国范围内新一轮致命无人机袭击深表关切。据阿纳多卢通讯社报道，声明作者指出，这些袭击加剧了已在经历灾难性人道主义危机的平民的苦难。

这些组织谴责了发生在喀土穆、达尔富尔、科尔多凡、青尼罗、杰达里夫、杰济拉、森纳尔和红海等州的袭击。根据它们的声明，这些袭击造成平民伤亡，并损坏了包括发电站和医疗机构在内的关键民用基础设施。

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人道主义后果

声明称，能源设施受损导致大范围停电和基本服务中断，进一步恶化了人道主义局势。呼吁书的作者还强调，这些袭击使人道主义行动以及和平与恢复的前景更加复杂。

五个组织表示，这场战争没有军事解决方案，并呼吁停止袭击平民和民用基础设施，以及停止助长局势升级的外部支持。它们提醒各方必须遵守国际人道法，并追究违反行为的责任。自2025年10月以来，苏丹军队与快速支援部队（RSF）之间的战斗在北科尔多凡、西科尔多凡和南科尔多凡州加剧。据联合国估计，自2023年战争爆发以来，已有数万人死亡，近1300万人被迫离开家园。

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