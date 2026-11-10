美国斯托克顿太平洋大学药学院的研究人员在面向未来药剂师的227道传染病考试题上测试了五款大型语言模型。所有系统的准确率均约为90%，其中ChatGPT-4o-mini的成绩最高，达到91.2%，News-Medical报道。

测试了哪些模型

该研究比较了OpenAI的ChatGPT-4.1和ChatGPT-4o-mini、Anthropic的Claude Sonnet 4、微软Copilot的网页版、移动应用版和Edge浏览器版，以及谷歌的Gemini 2.5 Flash。所有模型都收到相同指令：选择答案，解释其为何正确，并说明其他选项为何不正确。

这些题目来自加速三年制药学博士项目二年级学生的必修课程Integrated Clinical Sciences Infectious Diseases。题目涵盖药物化学、临床微生物学、药理学、治疗学、药代动力学和药效学。数据于2025年5月至7月收集，答案正确性则依据课程教师提供的答案要点核对。

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复杂与视觉任务

模型在药物化学和临床微生物学问题上的准确率较低。在需要更高认知水平的任务——即要求应用、分析、评价或创造的任务——以及包含图像的问题上，结果也较差。

作者根据布卢姆分类法、题目形式——选择题或填空题——以及是否包含图像对任务进行了分类。模型回答仅被评估为正确或错误；其解释未被单独检查是否完整或具备临床安全性。两名研究人员独立审阅了至少有一个模型回答错误的所有问题，并一致认可这些评估。

结果表明，对于专业药学任务中的AI回答应进行独立核验，尤其是在复杂临床情境以及解读视觉信息时。

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