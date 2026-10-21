台湾新北市检方在一起涉嫌策划袭击单口喜剧演员黄义豪的案件中，对五人提出指控。调查人员认为，这起袭击与该演员调侃中国政府、尤其是中国国家领导人习近平有关。

检方说法

据澳大利亚广播公司新闻报道，被告均为台湾公民，雇用他们的是一名来自中国的人。检方称，他们自7月起跟踪黄义豪，并涉嫌计划打断他的手脚，使其无法登台演出。

上个月，这名喜剧演员骑踏板车回家时被汽车撞倒。他的骨盆遭受挫伤。检方表示，两名被告承认参与了使该演员受伤的计划。

检方称，此案是一起严重事件，中国共产党被怀疑使用跨境镇压策略。按照检方的说法，此案涉及涉嫌招募台湾人员，以暴力压制持不同政见的政治声音。

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此前的袭击与喜剧演员的回应

黄义豪表示，他在演出中仅用了两分半钟批评习近平，当时他唯一担心的是观众会不会笑。他还表示，在遭车辆撞击之前，他曾成为一起粪便袭击的目标。

5月，两人在黄义豪预定演出前数小时向台北一家喜剧俱乐部抛撒粪便和油漆后被起诉。这名喜剧演员感谢警方和检方的工作，并邀请他们参加自己未来的演出。

台湾大陆委员会表示，执行中国共产党或其同伙命令实施跨境镇压的人将被毫不宽容地追究。中国国务院台湾事务办公室未回应置评请求。

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