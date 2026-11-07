水手号峡谷下方发现深层断层活动迹象——Live Science

对NASA“洞察号”着陆器于2021年8月25日在火星记录到的4.2级火星地震S0976a进行重新分析表明，水手号峡谷下方存在深层断层活动。研究人员认为，这次震动最可能的解释是太阳系已知最大峡谷系统下方地壳裂缝中的构造运动，Live Science报道。

强烈火星地震的来源

“洞察号”在与其着陆点相对的火星另一侧——水手号峡谷西部——记录到了S0976a事件。在被发现时，这是“洞察号”或其他火星着陆器记录到的最强火星地震。2022年5月，一次4.7级火星地震超过了它，因此S0976a在此类事件中位居第二。

在10月15日发表于《自然·通讯》期刊的一项研究中，科学家重新分析了地震波数据。据他们估计，这次震动发生在峡谷下方20至40公里深处的断层带。地壳块体可能沿着一条陡峭的深层断层相互发生了水平位移。

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其他解释未获证实

研究作者还模拟了震动的其他可能原因，包括大型小行星撞击和峡谷内部的滑坡。然而，根据他们的结论，这些情景无法解释所记录的地震信号。该研究第一作者、伦敦帝国理工学院的钟洪松指出，水手号峡谷下方的断层可能发生位移并引发火星地震，尽管形成这一结构的地质过程早已停止。

水手号峡谷绵延约4000公里——大约是大峡谷长度的10倍。火星没有像地球一样的板块构造，其外部地壳层大部分是连续的。同时，火星上存在断层，其中一部分在地表可见。“洞察号”任务于2018年抵达火星，并于2022年12月结束运行。

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