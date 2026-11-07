由中国科学院科学家领导的研究团队在伊朗东南部地下发现阿拉伯构造板块存在两处大型断裂。这一发现发表于《Nature Geoscience》期刊的一篇论文中，ScienceAlert报道。

岩石结构不同

该板块的一个部分由海洋岩石圈构成，后者此前是古特提斯洋的一部分。这一部分的玄武岩较薄且密度更大，因此在俯冲过程中沉入相邻板块之下。

另一部分具有大陆结构：它更厚，但密度较低，并含有较轻的类花岗岩岩石。这类岩石圈抗拒向地球深处沉降，并在碰撞时形成山脉。作者得出结论认为，板块海洋部分与大陆部分之间的差异促成了断裂的形成。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

69个地震台站的数据

为研究深部结构，科学家分析了69个地震台站的数据。这些台站记录了2017年3月至2018年9月期间远距离地震产生的振动。这类波的传播速度尤其取决于岩石的温度和密度，因此能够重建岩石圈的结构。

研究人员发现，其中一处断裂呈水平方向，位于扎格罗斯碰撞带与马克兰俯冲带的交界处。第二处较小的垂直断裂则在更靠近地表的位置被发现，靠近马克兰海沟。

作者估计，在马克兰地区，海洋岩石圈已下沉至少450公里；而在扎格罗斯地区，西部的大陆岩石圈下沉不超过300公里。模型显示，这两处断裂在数百万年间逐渐形成，未来可能会连接起来。科学家还推测，炽热的岩浆已经在填充这些结构形成的部分空隙。

关注我们在