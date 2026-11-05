在新加坡，一名64岁男子涉嫌涉毒犯罪，在被捕期间咬伤中央肃毒局（CNB）一名官员的大腿，并向另外两名官员吐口水。Channel NewsAsia报道称。

在马西岭路附近被捕

据CNB称，该行动在收到情报后于11月3日上午展开。该男子在马西岭路附近的一处住宅场所被捕。在逮捕过程中，他积极反抗，并隔着牛仔裤咬伤了一名官员的大腿。

被拘留者还向另外两名官员吐口水。三人均接受了医疗帮助，包括接受可能感染性疾病的检查。

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缴获的毒品和调查

在此次行动中，执法人员缴获了总价值超过5.5万新加坡元、约合4.31万美元的毒品。缴获物包括超过1.5公斤大麻、166克被称为Ice的物质以及25克摇头丸药片。此外，还缴获了356新加坡元现金和与毒品有关的用具。

CNB表示，对该男子活动的调查仍在进行中。他还被移交警方，以进一步调查其可能故意造成伤害，以及使用武力妨碍公职人员履行职责的行为。

CNB提醒，在新加坡贩运受管制毒品属于违法行为。据CNA报道，被判非法贩运超过500克大麻罪的人可能面临强制性死刑。

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