在澳大利亚温德姆地方法院，51岁的克雷格·兰福德被拒绝保释。他涉嫌跟踪前骑师米歇尔·佩恩，并向她发送死亡威胁。

Instagram上的威胁

据澳大利亚广播公司新闻报道，兰福德涉嫌在三天内通过Instagram向佩恩发送侮辱性信息。法庭获悉，这名男子当时已因另一起案件获得保释，他威胁要杀害佩恩，并对她使用带有性意味的侮辱性言辞。

检方对佩恩的人身安全和精神状态表示严重担忧。他们表示，这些同样涉及其家人的威胁令这名运动员感到震惊。调查人员尚未确定这些信息的动机；法庭指出，兰福德并不认识佩恩本人。

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法庭上双方的立场

被捕后，兰福德否认发送过这些信息，并告诉警方自己不使用Instagram。与此同时，他告诉调查人员，他知道佩恩是谁，也不喜欢她，但拒绝作出更详细的解释。

警方搜查了兰福德在韦里比居住的房屋，并扣押了他的手机，以提取和分析数据。辩方称，若获保释，该男子将几乎无法使用电脑或智能手机，其继父将向警方报告任何可能违反保释条件的情况。然而，地方法官认定兰福德对社区构成不可接受的风险，并将其继续羁押。

米歇尔·佩恩成为首位赢得墨尔本杯的女性：2015年，她骑乘Prince of Penzance夺冠。兰福德案的下一次庭审预计将于下个月举行。

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