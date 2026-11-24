大众汽车的能源部门 Elli 正准备在德国面向私人客户推出双向充电设备 BiDi Charger。它使兼容的电动汽车不仅能够充电，还能向电网回馈电力。该公司已在部分家庭中测试该系统，Motor1报道称。

充电器将如何工作

Elli BiDi Charger 是一款功率最高达 11 千瓦的紧凑型直流设备，可安装在室内或室外。它兼容采用 400 伏和 800 伏架构的电动汽车，并支持 ISO 15118-20 通信标准，以实现汽车与充电设备之间的双向能源交换。

Elli 应用程序将自动安排系统运行。现有的智能充电功能可以将车辆充电安排在太阳能电力便宜或充足的时段。新系统还应通过将汽车电池中的能量输送至电网，帮助稳定电网。

接入奖励

根据该优惠条款，Elli 将为兼容车辆接入直流充电的每一小时支付 0.24 欧元奖励，无论是否实际发生能源交换。要获得付款，单次会话必须至少持续三小时。

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每月接入 250 小时，奖励约为每月 60 欧元，或合同第一年 720 欧元。此后，计划向客户提供每向电网输送一千瓦时电池电能支付 0.40 欧元的报酬。同时，Elli 不保证每次接入时将获取的最低电量。

参与需要配备兼容的智能电表。该优惠将包括两种年度资费：用于家庭用电和车辆充电的 V2G Flow，以及用于支付从电池输送至电网的电力的 V2G Return。

用于家庭供电的独立系统

Elli 还在开发一套独立的 Vehicle-to-Home 解决方案，使汽车电池的能量能够直接用于为家庭供电。在德国 20 个家庭完成为期 12 个月的测试后，该公司计划于 2027 年将该产品推向市场。在试点项目期间，充电设备在线运行约 8.5 万小时，并完成超过 6500 次双向充电和放电会话。

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