由于安装了一台新发动机，梅赛德斯车手乔治·拉塞尔将在巴西圣保罗大奖赛面临后退五个发车位的处罚。据天空体育报道，这位英国车手将在英特拉格斯赛道使用一台新的内燃机。

新加坡站的此前处罚

拉塞尔此前已在上个月的新加坡大奖赛中因更换动力单元而受到处罚。当时，他安装了赛季第五台发动机及其他动力单元部件，因此被降至发车区末尾。

在拉塞尔的赛车于巴林大奖赛因故障停驶后，外界预计他将在赛季结束前需要接受额外处罚。在英特拉格斯进行的这次更换仅意味着后退五位，因此他无法在周日的比赛中从高于第六位的位置发车。

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梅赛德斯的决定

梅赛德斯确认，此次更换不包含Additional Development and Upgrade Opportunities组件。世界锦标赛领跑者尚未使用本赛季唯一获准的此类升级。

拉塞尔表示，车队从一开始就明白处罚不可避免，并认为圣保罗站是接受处罚的合适地点。英特拉格斯赛道有利于超车，比赛周末期间也预计会有降雨。墨西哥大奖赛后，拉塞尔在总积分榜上排名第四，距离赛季结束还剩四场比赛。

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