诺里斯在圣保罗大奖赛首次练习中最快——天空体育新闻

迈凯伦车手兰多·诺里斯在巴西圣保罗大奖赛的首次练习中跑出最佳成绩。他以0.082秒的优势领先新科一级方程式世界冠军基米·安东内利，天空体育新闻报道。

迈凯伦的升级

迈凯伦为圣保罗带来了新的前翼和后翼、梁翼以及新的底板部件。尽管大多数竞争对手已经将重点放在2027赛季的赛车上，该车队仍推出了这些升级。

迈凯伦在最近几站比赛中未能争夺胜利，但诺里斯在首次练习中展现了车队的速度。前四名分别来自四支不同的车队。

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首次练习成绩

红牛车手马克斯·维斯塔潘排名第三，落后诺里斯0.236秒。法拉利车手刘易斯·汉密尔顿位列第四，与最快成绩相差0.324秒。

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔以第五名结束本次练习，领先红牛车手伊萨克·哈贾尔。拉塞尔因更换内燃机被罚后退五个发车位，因此他在周日英特拉格斯的比赛中最多只能从第六位起步。

如果梅赛德斯至少比法拉利多得三分，就能在本周末结束后赢得车队总冠军。安东内利上周在墨西哥登上领奖台后锁定世界冠军头衔，他在圣保罗比赛时佩戴了一顶特别头盔，以纪念三届一级方程式世界冠军艾尔顿·塞纳。

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